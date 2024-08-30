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Стилист назвал самую модную модель пальто на осень 2024
Жизнь и общество

Сегодня, 19:45

1 мин.

Стилист назвал самую модную модель пальто на осень-2024

Мария Задорожная
Автор
Пальто на вешалке
Фото Artem Ermilov/istockphoto.com
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Звездный стилист Алеко Надирян порекомендовал женщинам осенью 2024 года выбирать в качестве верхней одежды пальто-пиджак.

«Если вы привыкли к вещам длинным и объемным, то пришло время разбавить свой гардероб — как раз дизайнеры постарались и заполнили подиумы короткими пальто-пиджаками», — сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

По словам стилиста, эта модель пальто будет как никогда актуальной и стильной этой осенью. В подтверждении своих слов он представил подборку подиумных образов с пальто-пиджаком.

Также специалист рассказал, как выбрать лоферы и с чем их носить. Надирян уверен, что данная обувь — настоящий сентябрьский must have.

«Выбирайте классику: черные, шоколадные или бургунди. А носить их можно с высокими носками (библиокор) или на босую ногу, как парижанки», — написал эксперт в публикации.

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