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Исследование: почти треть россиян покупает реплику спортивной одежды
Жизнь и общество

Сегодня, 15:45

1 мин.

Исследование: почти треть россиян покупает реплику спортивной одежды

Мария Задорожная
Автор
Спортивная одежда
Фото breakermaximus/istockphoto.com
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Известная сеть фитнес-клубов провела опрос среди россиян, в котором приняли участие свыше 1000 человек в возрасте от 18 и до 55 лет со всей России. В ходе эксперимента выяснилось, что почти треть россиян покупает реплику спортивной одежды. Об этом пишет «Лента.ру».

Так 25% респондентов предпочитают неоригинальную обувь и одежду. При этом для них важно, чтобы название бренда было крупным и заметным. Однако большая часть (34%) опрошенных проверяют наличие плашки «оригинальный товар» в карточке товара на маркетплейсе.


17% участников опроса вовсе не покупают именитые бренды, из-за страха столкнуться с подделкой. Кроме того, часть опрошенных (24%) уверены, что от копий сегодня никто не застрахован.

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