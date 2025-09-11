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Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным рэпером
Жизнь и общество

11 сентября 2025, 15:05

1 мин.

Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным рэпером

Мария Задорожная
Автор
Фото Amy Sussman, Getty Images

44-летнюю бизнесвумен и звезду реалити Ким Кардашьян и 36-летнего популярного рэпера Дрейка заподозрили в романе. Поводом стали новые снимки знаменитостей в социальных сетях, сообщает The Sun.

Оба опубликовали фотографии, по всей видимости, из одного и того же поместья с колоннами на озере Комо в Италии. Один из фанатов на форуме Канье Уэста на Reddit заметил это и собрал серию кадров, которые, по его словам, доказывают, что Дрейк и Кардашьян могут отдыхать в этом особняке вместе.

Примечательно, что слухи о возможной связи между Кардашьян и Дрейком появились еще в 2018 году. Тогда в сети распространялась информация, что модель изменяет мужу с его главным конкурентом.

В 2022 году Ким Кардашьян развелась с рэпером Канье Уэстом. После развода она недолгое время встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Теперь поклонники уверены, что сердце бизнесвумен занял давний враг ее бывшего мужа.

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