Ким Кардашьян заподозрили в романе с известным рэпером

44-летнюю бизнесвумен и звезду реалити Ким Кардашьян и 36-летнего популярного рэпера Дрейка заподозрили в романе. Поводом стали новые снимки знаменитостей в социальных сетях, сообщает The Sun.

Оба опубликовали фотографии, по всей видимости, из одного и того же поместья с колоннами на озере Комо в Италии. Один из фанатов на форуме Канье Уэста на Reddit заметил это и собрал серию кадров, которые, по его словам, доказывают, что Дрейк и Кардашьян могут отдыхать в этом особняке вместе.

Примечательно, что слухи о возможной связи между Кардашьян и Дрейком появились еще в 2018 году. Тогда в сети распространялась информация, что модель изменяет мужу с его главным конкурентом.

В 2022 году Ким Кардашьян развелась с рэпером Канье Уэстом. После развода она недолгое время встречалась с комиком Питом Дэвидсоном. Теперь поклонники уверены, что сердце бизнесвумен занял давний враг ее бывшего мужа.