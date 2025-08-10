Тяжелоатлетка Шайдуллина стала пятикратной чемпионкой России

Регина Шайдуллина завоевала золото на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг.

Результат 26-летней спортсменки составил 154 кг по сумме двух упражнений (65 кг в рывке и 89 кг — в толчке). Шайдуллина выигрывает чемпионат страны пятый год подряд.

Второй в данной весовой категории стала Александра Фурдик (145 кг; 66+79), третьей — Юлия Самойлова (131 кг; 59+72).

В весовой категории до 49 кг победила Елизавета Жаткина (170; 75+95), а в категории до 55 кг золото выиграла Кристина Новицкая (184; 82+102). Обе спортсменки стали трехкратными чемпионками России.

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит с 10 по 13 августа в Санкт-Петербурге.