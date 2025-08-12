Тяжелая атлетика
12 августа, 09:23

Штангист Гараев намерен выступить на Олимпиаде-2028

Павел Лопатко

Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 2021 года россиянин Зулфат Гараев все еще планирует стать участником Олимпийских игр в 2028 году.

«Я пропустил две Олимпиады, но продолжаю верить в себя, что могу отобраться на Игры-2028, если представится такая возможность. В остальном я уже сомневаюсь, честно говоря. Буду верить, что мы все-таки поедем в Лос-Анджелес. Если нас допустят, то я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выступить на Олимпиаде. И не просто выступить, а завоевать медаль», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.

На чемпионате России в 2025 году Гараев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов. Первое место занял Сергей Петров. По словам Гараева, длительное отсутствие международных стартов негативно сказывается на текущих результатах.

Источник: ТАСС
