Пятикратную чемпионку мира Каширину подозревают в употреблении допинга

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка временно отстранена от соревнований. Основанием для отстранения послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Отмечается, что спортсменка отказалась от комментариев.

29-летняя Каширина пять раз выигрывала чемпионат мира по тяжелой атлетике и трижды завоевывала серебро. На счету спортсменки серебряная медаль Олимпиады-2012, также она 8 раз становилась чемпионкой Европы. Каширина уже получала дисквалификацию — в 2006 году она была отстранена на 2 года за нарушение антидопинговых правил.