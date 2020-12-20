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Допинг

Пятикратную чемпионку мира Каширину подозревают в употреблении допинга

12:31
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Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По информации источника, спортсменка временно отстранена от соревнований. Основанием для отстранения послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Отмечается, что спортсменка отказалась от комментариев.

29-летняя Каширина пять раз выигрывала чемпионат мира по тяжелой атлетике и трижды завоевывала серебро. На счету спортсменки серебряная медаль Олимпиады-2012, также она 8 раз становилась чемпионкой Европы. Каширина уже получала дисквалификацию — в 2006 году она была отстранена на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10304787

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