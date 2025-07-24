Российский дзюдоист Агаян стал серебряным призером Универсиады

Российский дзюдоист Армен Агаян стал серебряным призером Универсиады в весовой категории до 73 кг.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Молдавии Адилю Османову.

24-летний Агаян является победителем Игр стран СНГ (2021) и Игр БРИКС (2024), а также двукратным чемпионом России.

Универсиада-2025, которая проходит в Германии, завершится 27 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.