Итальянский гимнаст введен в медикаментозную кому после падения на Универсиаде

Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому, сообщает La Gazzetta dello Sport. 23-летний спортсмен получил травму после падения на шею во время мужских командных соревнований на Универсиаде.

Боничелли унесли на носилках и доставили в университетскую клинику. Сборная Италии после этого инцидента снялась с соревнований.

Гимнаст перенес операцию и находится в состоянии искусственной комы. Через 10 дней станут известны подробности состояния спортсмена.

Универсиада-2025, которая проходит в Германии, завершится 27 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.