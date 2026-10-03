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Тренер объяснила, как плавание помогает восстановиться после интенсивной нагрузки
Тренировки и восстановление

Сегодня, 18:00

1 мин.

Тренер объяснила, как плавание помогает восстановиться после интенсивной нагрузки

Мария Задорожная
Автор
Девушка в бассейне
Фото andresr, iStock

Плавание в спокойном темпе может помочь мышцам восстановиться после интенсивной физической нагрузки. Об этом в беседе с «СЭ» рассказала тренер по плаванию и подводному спорту Марина Калошина.

По словам специалиста, во время максимальной работы в анаэробном режиме в организме повышается концентрация лактата. Медленные движения в воде поддерживают умеренную активность мышц и могут ускорить его переработку после нагрузки.

«Лактат, который остался в мышцах после максимальной работы в анаэробном режиме, должен выйти. Для этого лучше всего подходит медленное плавание», — сказала Калошина.

Такую заминку пловцы часто выполняют после тренировок и соревнований. Спокойный темп позволяет постепенно снизить интенсивность работы и перейти к восстановлению после предельной нагрузки.

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