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Восстановительное плавание после тренировки: как правильно и что оно дает
Тренировки и восстановление

2 окт 07:00

3 мин.

Бассейн вместо отдыха: как плавать, чтобы мышцы быстрее восстанавливались

Елизавета Трофимова
Автор
Марина Калошина
Тренер по плаванию и подводному спорту
Девушка в бассейне
Фото FreshSplash, iStock

Для больших спортивных достижений и красивого тела недостаточно одних тренировок. Нужно также правильно питаться, соблюдать режим сна и давать мышцам отдых. Для последнего пункта отлично подойдет бассейн. Вместе с тренером по плаванию Мариной Калошиной рассказали, как заниматься в воде, чтобы мышцы быстрее восстанавливались.

Почему плавание помогает мышцам восстанавливаться

Плавание в спокойном режиме — лучший способ вывести молочную кислоту после лактатной нагрузки. Поэтому пловцы всегда предпочитают выполнять медленные движения в воде для заминки. Это лучшее восстановление, особенно после соревнований, когда организм работает на пределе.

Девушка под водой
Фото Kladyk, iStock
Лактат, который остался в мышцах после максимальной работы в анаэробном режиме, должен выйти. Для этого лучше всего подходит медленное плавание.
Марина Калошина
тренер по плаванию и подводному спорту
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Как проводить восстановительные тренировки по плаванию

Для атлетов, которые занимаются другими видами спорта и приходят в бассейн, чтобы расслабить мышцы, плавание тоже будет очень полезно. Необходимо выполнять движения с опущенной головой, чтобы шея лишний раз не напрягалась, а все тело было погружено в воду. На первых этапах стоит обратиться за помощью к тренеру.

Тренировка пловчихи
Фото BalanceFormcreative, iStock
Сейчас есть такие процедуры, как флоатинг. Человек лежит в теплой воде в специальной камере с солевым раствором, где тело находится в состоянии невесомости, а внешние раздражители, такие как свет и звук, полностью исключены. Этот вариант отлично подойдет для восстановления спортсменов, которые не умеют плавать.
Марина Калошина
тренер по плаванию и подводному спорту

Как бассейн помогает снять лишнее напряжение

Плавание — это не только эффективный способ укрепить организм и поддерживать физическую форму, но и хороший метод восстановления нервной системы. Водные процедуры помогают снять стресс и напряжение, а регулярные занятия в бассейне способствуют улучшению общего самочувствия и эмоционального состояния.

Отдыз в воде
Фото BraunS, iStock

Постарайтесь расслабить голову и откинуть негативные мысли, которые накопились. Тогда у вас будет не только мышечная, но и психологическая разгрузка. Если в теле накопилась усталость, можно также попрактиковать кратковременное ныряние в холодную воду.

Какими стилями и сколько по времени плавать

Для восстановления лучше выбрать плавание на спине, брассом или кролем. Баттерфляй считается самым энергозатратным стилем, поэтому он не подойдет для медленного заплыва.

Самое главное, чтобы заминка длилась не менее 20-30 минут. За это время кровообращение поможет вывести остатки молочной кислоты из тканей, и начнется полноценное восстановление организма.
Марина Калошина
тренер по плаванию и подводному спорту
Релаксация
Фото Persians, iStock

Старайтесь плыть с длинным скольжением и хорошей ротацией корпуса. Вращательное движение тела особенно важно в технике плавания кролем. При правильном выполнении одно плечо выходит из воды, а другое опускается. Это позволяет эффективно передавать силу от ног и корпуса к рукам, удлинять гребок и облегчать вдох.

Главное — не переусердствовать. Не забывайте давать организму отдых, и тогда спортивные результаты придут значительно быстрее.

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