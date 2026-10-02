Бассейн вместо отдыха: как плавать, чтобы мышцы быстрее восстанавливались

Для больших спортивных достижений и красивого тела недостаточно одних тренировок. Нужно также правильно питаться, соблюдать режим сна и давать мышцам отдых. Для последнего пункта отлично подойдет бассейн. Вместе с тренером по плаванию Мариной Калошиной рассказали, как заниматься в воде, чтобы мышцы быстрее восстанавливались.

Почему плавание помогает мышцам восстанавливаться

Плавание в спокойном режиме — лучший способ вывести молочную кислоту после лактатной нагрузки. Поэтому пловцы всегда предпочитают выполнять медленные движения в воде для заминки. Это лучшее восстановление, особенно после соревнований, когда организм работает на пределе.

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Как проводить восстановительные тренировки по плаванию

Для атлетов, которые занимаются другими видами спорта и приходят в бассейн, чтобы расслабить мышцы, плавание тоже будет очень полезно. Необходимо выполнять движения с опущенной головой, чтобы шея лишний раз не напрягалась, а все тело было погружено в воду. На первых этапах стоит обратиться за помощью к тренеру.

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Как бассейн помогает снять лишнее напряжение

Плавание — это не только эффективный способ укрепить организм и поддерживать физическую форму, но и хороший метод восстановления нервной системы. Водные процедуры помогают снять стресс и напряжение, а регулярные занятия в бассейне способствуют улучшению общего самочувствия и эмоционального состояния.

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Постарайтесь расслабить голову и откинуть негативные мысли, которые накопились. Тогда у вас будет не только мышечная, но и психологическая разгрузка. Если в теле накопилась усталость, можно также попрактиковать кратковременное ныряние в холодную воду.

Какими стилями и сколько по времени плавать

Для восстановления лучше выбрать плавание на спине, брассом или кролем. Баттерфляй считается самым энергозатратным стилем, поэтому он не подойдет для медленного заплыва.

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Старайтесь плыть с длинным скольжением и хорошей ротацией корпуса. Вращательное движение тела особенно важно в технике плавания кролем. При правильном выполнении одно плечо выходит из воды, а другое опускается. Это позволяет эффективно передавать силу от ног и корпуса к рукам, удлинять гребок и облегчать вдох.

Главное — не переусердствовать. Не забывайте давать организму отдых, и тогда спортивные результаты придут значительно быстрее.