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Теннис

27 ноября 2025, 17:04

Алькарас об особенностях матчей с Синнером: «У него, по сути, нет слабых мест»

Анастасия Пилипенко

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об особенностях матчей с итальянцем Янником Синнером.

«Мы с Янником в туре с юных лет, и мы прекрасно знаем игру друг друга. На корте нам почти нечего скрывать. У Янника, по сути, нет слабых мест. Он мощно играет в атаке, а его защита невероятно быстрая и стабильная. Он абсолютно доминировал в сезоне-2025: выиграл два турнира «Большого шлема», Итоговый чемпионат ATP и до самого конца оставался в борьбе за первое место в мире. Просто играть против него — недостаточно. Нужно сохранять высочайший уровень концентрации на протяжении всего матча, нельзя позволить себе ни секунды расслабления. Против такого игрока нужно выкладываться на 100 процентов от первого до последнего розыгрыша, чтобы получить шанс на победу», — приводит слова Алькараса Tennis Gazette.

16 ноября Синнер обыграл Алькараса и второй год подряд стал победителем итогового турнира ATP.

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Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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