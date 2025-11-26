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Теннис

26 ноября 2025, 12:56

Мирра Андреева завела собаку

Анастасия Пилипенко
Мирра Андреева.
Фото соцсети

Российская теннисистка Мирра Андреева, серебряный призер Олимпиады-2024 в парном разряде и девятая ракетка мира, сообщила, что завела собаку.

«Наша Рэсси», — подписала пост в социальной сети Андреева.

Мама спортсменки обещала ей купить собаку, если теннисистка войдет в топ-20 рейтинга WTA. Условие спортсменка выполнила, но собаки не было. Андреева периодически рассказывала, что все под контролем и они просто очень тщательно подходят к выбору питомца.

В начале апреля россиянка сообщила, что ее собака еще не появилась на свет, а незадолго до дня рождения объявила о приближении покупки: «Она должна родиться в этом месяце! Мы терпеливо ждем».

За сезон-2025 Андреева завоевала два титула в одиночном разряде на турнирах WTA: в Индиан-Уэллсе и Дубае.

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Теннис
Мирра Андреева
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