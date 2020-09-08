Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход Даниила Медведева и Андрея Рублева в четвертьфинал US Open, в котором россияне сыграют между собой.

— Меня радует качество игры ребят. Рублев прибавил, я не думал, что он относительно легко обыграет Берреттини. Мне казалось, игра будет более жесткой. Но он реально прибавил, длинну стал держать, улучшил первую подачу, — заявил Тарпищев «СЭ». — Есть и проблемы, но это уже рабочие моменты.

Это будет первый российский четвертьфинал в мужской одиночной сетке турнира «Большого шлема». Приятно, что Медведев и Рублев — крепкие теннисисты, которые претендуют на стабильное расположение в топ-10 рейтинга.

Что касается фаворита этого четвертьфинала, я думаю, это Медведев. Хотя они хорошо друг друга знают и секретов у них нет. У Даниила больше опыта, наигранности, он тактически более изощрен. (Сергей Федоров)

Матч 1/4 финала Открытого чемпионата США Медведев — Рублев состоится в среду, 9 сентября.