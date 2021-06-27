Ник Кирьиос и Винус Уильямс сыграют в миксте на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьиос сообщил, что выступит на Уимблдоне в смешанном парном разряде с американкой Винус Уильямс.

«Это будет пара турнира», — сказал Кирьиос на пресс-конференции перед стартом турнира.

41-летняя Уильямс, которая ранее была первой ракеткой мира, сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга WTA в одиночном разряде. Она пять раз выигрывала Уимблдон.