Ник Кирьиос и Винус Уильямс сыграют в миксте на Уимблдоне
10:40
Австралийский теннисист Ник Кирьиос сообщил, что выступит на Уимблдоне в смешанном парном разряде с американкой Винус Уильямс.
«Это будет пара турнира», — сказал Кирьиос на пресс-конференции перед стартом турнира.
41-летняя Уильямс, которая ранее была первой ракеткой мира, сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга WTA в одиночном разряде. Она пять раз выигрывала Уимблдон.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/kyrgios-venus-mixed-doubles-wimbledon-2021
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