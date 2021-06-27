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Ник Кирьиос и Винус Уильямс сыграют в миксте на Уимблдоне

10:40
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Австралийский теннисист Ник Кирьиос сообщил, что выступит на Уимблдоне в смешанном парном разряде с американкой Винус Уильямс.

«Это будет пара турнира», — сказал Кирьиос на пресс-конференции перед стартом турнира.

41-летняя Уильямс, которая ранее была первой ракеткой мира, сейчас находится за пределами первой сотни рейтинга WTA в одиночном разряде. Она пять раз выигрывала Уимблдон.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/kyrgios-venus-mixed-doubles-wimbledon-2021

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