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Подозреваемая в договорном матче Сизикова пропустит Уимблдон из-за коронавируса

09:51

Российская теннисистка Яна Сизикова сдала положительный тест на коронавирус и пропустит Уимблдон.

«К сожалению, я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров — Уимблдоне. Перед вылетом я сдала положительный тест на коронавирус. Надеюсь, скоро поправлюсь», — написала Сизикова в «сториз» Instagram.

Напомним, 26-летняя Сизикова в начале июня была задержана в Париже по подозрению в договорном матче на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.

Спортсменка была помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Позже Сизикова была отпущена на свободу. Спортсменка полностью опровергает выдвинутые обвинения и намерена подать жалобу на клевету. Расследование продолжается.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.

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