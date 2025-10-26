Синнер подтвердил отношения с датской моделью Лайлой Хасанович

Вторая ракетка мира Янник Синнер официально подтвердил отношения с датской моделью Лайлой Хасанович.

26 октября 24-летний итальянец обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева в финале турнира в Вене со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

«Всем, кто находится здесь: семье, моей девушке, друзьям... всей моей команде, и тем, кто смотрит дома. Огромное спасибо за поддержку», — сказал спортсмен на церемонии награждения.

На турнире она сидела в боксе вместе с родителями Синнера.

Ранее Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской, а Хасанович — с экс-пилотом «Формулы-1» Миком Шумахером, сыном Михаэля Шумахера.