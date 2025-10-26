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26 октября 2025, 18:43

Синнер победил Зверева в трех сетах в финале турнира в Вене

Янник Синнер.
Фото AFP

Вторая ракетка мира Янник Синнер победил третью ракетку мира Александра Зверева в финале турнира ATP в Вене — 3:6, 6:3, 7:5.

Матч длился 2 часа и 30 минут. Синнер и Зверев сделали по 11 эйсов, итальянец допустил 1 двойную ошибку, немец — 4. Синнер реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов, Зверев — 1 из 4.

Синнер завоевал 22-й титул в карьере.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) — 3:6, 6:3, 7:5

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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