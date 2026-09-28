Медведев и Рублев сыграют в первом с 2023 года российском финале турнира ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в финале турнира ATP 250 в Ханчжоу.

В полуфинале Медведев обыграл соотечественника Романа Сафиуллина со счетом 7:5, 6:4. Рублев победил француза Кирьяна Жаке — 7:6 (7:0), 6:1.

Два российских теннисиста разыграют титул на турнире ATP в седьмой раз в истории. Предыдущий российский финал состоялся в 2023 году на турнире ATP 500 в Дубае. Тогда также встретились Медведев и Рублев, а победу одержал Медведев — 6:2, 6:2.

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