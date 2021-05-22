Хачанов проиграл Норри в полуфинале турнира в Лионе
18:20
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Кэмерону Норри из Великобритании (1:6, 1:6) в матче полуфинала турнира ATP в Лионе.
Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут.
25-летний Норри 23 мая сыграет в финале турнира против грека Стефаноса Циципаса.
21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:1, 6:1
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