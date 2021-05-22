Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов проиграл Норри в полуфинале турнира в Лионе

18:20
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Кэмерону Норри из Великобритании (1:6, 1:6) в матче полуфинала турнира ATP в Лионе.

Продолжительность встречи составила 1 час и 7 минут.

25-летний Норри 23 мая сыграет в финале турнира против грека Стефаноса Циципаса.

21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 6:1, 6:1

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Великобритания — Россия: видео всех голов матча ЧМ-2021
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд