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Циципас вышел в финал турнира в Лионе

16:54
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Теннисист из Греции Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Лионе. В полуфинале он переиграл Лоренцо Музетти из Италии.

Другой финалист определится в противостоянии россиянина Карена Хачанова и британца Кэмерона Норри.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 6:3, 6:0

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