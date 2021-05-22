Циципас вышел в финал турнира в Лионе
16:54
Теннисист из Греции Стефанос Циципас вышел в финал турнира в Лионе. В полуфинале он переиграл Лоренцо Музетти из Италии.
Другой финалист определится в противостоянии россиянина Карена Хачанова и британца Кэмерона Норри.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 2, WC) — Лоренцо Музетти (Италия) — 4:6, 6:3, 6:0
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