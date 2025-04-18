Алькарас победил Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Испанец Карлос Алькарас стал полуфиналистом турнира серии ATP 500 в Барселоне.

В 1/4 финала вторая рактека мира победил австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:5, 6:3. Матч длился 1 час 40 минут.

Алькарас за игру допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Де Минаура 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперником Алькараса в полуфинале станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Артур Филс (Франция).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 7:5, 6:3