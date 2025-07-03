World Aquatics присвоила полноценный нейтральный статус 143 россиянам

Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила список из 143 российских спортсменов, которые смогут выступать на официальных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

В перечень вошли: 92 пловца, 21 прыгун в воду и 30 синхронисток.

Среди допущенных атлетов — призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, включая Климента Колесникова, Юлию Ефимову и Евгения Кузнецова.

Спортсмены будут выступать под нейтральным флагом без национальной символики. Также утвержден список из 98 тренеров и специалистов, которые смогут сопровождать команду. При этом 25 российских спортсменов (в основном прыгуны в воду) получили лишь ограниченный статус и не смогут участвовать в чемпионатах мира и этапах Кубка мира.

Обладатели полноценного нейтрального статуса смогут выступить на чемпионате мира в Сингапуре. Однако ватерполисты по-прежнему не допущены к соревнованиям в соответствии с рекомендациями МОК.

Ранее World Aquatics также предоставила нейтральный статус 19 белорусским спортсменам.