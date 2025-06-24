Новости
24 июня, 16:31

World Aquatics разрешила россиянам общаться со СМИ на чемпионате мира

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с журналистами на чемпионате мира и других соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России.

Анастасия Фесикова.«Запретами нас хотят убрать в отдельную категорию». Фесикова — о санкциях в отношении российских пловцов

Запрет на любое общение российских и белорусских спортсменов со СМИ был установлен в сентябре 2023 года, когда World Aquatics объявила о возвращении представителей России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации при соблюдении ряда условий.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

В мае появилась информация, что World Aquatics присвоила полноценный нейтральный статус 80 россиянам.

Источник: ТАСС
