Выборы главы объединенной федерации по водным видам спорта пройдут 31 октября

Выборы президента объединенной федерации по водным видам спорта пройдет 31 октября, сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Мы будем делать все возможное, чтобы успеть до 31 октября провести все решения и войти в состав новой федерации», — приводит ТАСС слова Дружинина.

1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что спортивные федерации России по водным видам спорта объединятся в одну организацию. Решение поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.