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Российские федерации по водным видам спорта объединят в одну организацию

Руслан Минаев
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Спортивные федерации России по водным видам спорта объединятся в одну организацию, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — цитирует Сальникова РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, объединение может быть полезным с точки зрения улучшения управляемости.

«Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», — сказал Дегтярев.

В сентябре в одну организацию объединили российские гимнастические федерации.

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