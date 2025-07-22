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Плавание

Тренер российских пловцов — о борьбе на чемпионате мира: «Бьют в лицо, дергают за руки и ноги»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Вице-чемпион мира по плаванию на открытой воде, тренер российских пловцов Кирилл Беляев в интервью «СЭ» рассказал о разнице в уровне жесткости на международных и российских стартах.

— Конечно, не хватило международной практики. Но если бы нам сказали перед чемпионатом мира, что мы будем бороться за медали, многие покрутили бы у виска. Открытая вода — контактный вид спорта, мы чуть ли не пять лет без международной практики. Уверенность к тому же Денису Адееву пришла только после десятки. Когда он в интервью сказал, мол, будем бороться за медали, было радостно. Уверенность мы должны обретать по ходу сезона. Плюс много молодых спортсменов у нас — это тоже повлияло. Если Адеев и Утробин возрастные ребята, то для Ершовой, Мишариной, Козякиной, Лузина это практически первый опыт на открытой воде за рубежом. Что приводило к тактическим оплошностям. Но на крупных стартах таким вещам и учишься.

— Контактная борьба настолько отличается у нас и у них?

— Когда на чемпионате страны люди приплывали и говорили — меня тронули, я отвечал: «Ты не представляешь, что тебя ждет на международном старте». Так и оказалось. Теперь они приплывали и говорили — бьют в лицо, дергают за руки и ноги. Но так было, есть и будет, это открытая вода. Никто не думает о том, как бы не доставить неприятность сопернику, все думают только о результате. Было видно, что понимание этого приходит с каждым стартом. К сожалению, такое нужно отрабатывать не по ходу чемпионата мира, а на других соревнованиях. Но имеем что имеем. То, что мы здесь оказались, уже безумно радостно.

— Получается, надо учить бить в лицо на чемпионате России.

— Не совсем так. (Смеется.) Во-первых, это нарушение и карается желтой или красной карточкой. Во-вторых, мы друг друга знаем и не можем такого позволить. Это неправильно! Просто нужно избегать контакта, но быть готовым к тому, что против тебя будут вести нечестную игру.

Денис Адеев на&nbsp;ЧМ-2025.«Готовы плыть хоть в Москве-реке». Россияне успешно выступили на ЧМ и готовы развивать открытую воду

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Кирилл Беляев
Плавание
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