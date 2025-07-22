Тренер пловцов Беляев — о курьезах с россиянами на чемпионате мира: «Это может звучать как оправдание, но недочеты организаторов были»

Вице-чемпион мира по плаванию на открытой воде, тренер российских пловцов Кирилл Беляев в интервью «СЭ» объяснил проблемы подопечных на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

— На буе произошла история с Катей Сорокиной, кроме этого, увезли на коляске Маргариту Ершову — и многие обыватели только это и услышали. Мол, ну опять наши в какие-то истории попадают, как всегда, нормально не умеют.

— Люди делились информацией о происходившем, за это не стоит осуждать, на мой взгляд. Конечно, это может звучать как оправдание. Нужно быть честным по отношению к себе и реально оценивать силы. Но бывают откровенно курьезные ситуации. У Кати Сорокиной чип попал в карабин, и тот закрылся — это звучит немыслимо. Но этим же карабином на том же повороте до мяcа поранилаcь Ана Марсела Кунья, и есть подтверждение ее раны. Значит, это уже недочет организаторов. Один раз — совпадение, второй раз — закономерность. Люди таковы — им свойственно оправдывать некие события. Но, мне кажется, мы просто должны идти к тому, чтобы больше говорить о том, что зависит от нас, и требовать с себя.

Судьи никогда не увидят борьбу под водой. Они могут видеть, что над ней, когда хватают за руки и ноги. Плюс они не подходят так близко на буях. На буях происходит очень много того, о чем больно говорить. (Смеется.) За грациозными движениями пловцов над водой стоят удары боксера под ней.