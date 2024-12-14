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Сегодня, 12:15

Российский пловец Бородин вышел в финал чемпионата мира на короткой воде на 400 м комплексом

Алина Савинова
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Россиянин Илья Бородин вышел в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В предварительных заплывах 21-летний спортсмен показал второе время — его результат составил 4 минуты 1,28 секунды.

Россиянка Виктория Блинова, выступавшая на той же дистанции, не сумела выйти в финал.

Финалы на дистанции 400 м комплексом состоятся позднее в субботу.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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