Российский пловец Бородин вышел в финал чемпионата мира на короткой воде на 400 м комплексом

Россиянин Илья Бородин вышел в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 м комплексным плаванием.

В предварительных заплывах 21-летний спортсмен показал второе время — его результат составил 4 минуты 1,28 секунды.

Россиянка Виктория Блинова, выступавшая на той же дистанции, не сумела выйти в финал.

Финалы на дистанции 400 м комплексом состоятся позднее в субботу.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.