European Aquatics впервые на ЧМ-2024 опубликовала пост о победе Лифинцева

Пресс-служба Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) опубликовала в соцсети X пост, посвященный победе российского пловца Мирона Лифинцева на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

13 декабря 18-летний россиянин выиграл финальный заплыв с результатом 22,47 секунды. Он завоевал свое третье золото в турнире. Обладателем серебряной медали стал австралиец Исаак Купер (+0,02), тройку медалистов замкнул ирландец Шэйн Райан (+0,09).

До этого European Aquatics не упоминала Лифинцева в своих постах с результатами ЧМ-2024, в том числе не публикуя информацию о победах россиянина.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.