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Сегодня, 10:57

Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов заявил, что мужская и женская сборные России по водному поло лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования», — цитирует Шаронова ТАСС.

4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях. В турнире россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Роман Шаронов
Олимпиада
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