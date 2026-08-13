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Плавание

13 августа, 11:52

Колесников и Самусенко заняли первые два места и вышли в полуфинал на дистанции 50 м на спине

Руслан Минаев

Российские пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко вышли в полуфинал заплыва на дистанции 50 м на спине на чемпионате Европы. Турнир проходит в Париже.

Колесников показал время 24,12 секунды, Самусенко — 24,13. Это два лучших результата квалификации.

Георгий Яковлев стал в итоговом протоколе пятым (24,47), но не прошел в полуфинал из-за ограничения по числу участников из одной страны. Алексей Ткачев стал 24-м и не смог выйти в полуфинал.

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Климент Колесников
Павел Самусенко
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