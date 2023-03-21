Первый этап Кубка России по плаванию проведут на Сахалине

В мае этого года Сахалин примет первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования пройдут в Центре водных видов спорта Южно-Сахалинска.

«Я просто поражен сахалинским водным комплексом. Это бассейн нового поколения. У вас тут хорошая логистика. Сюда приедут не один-два спортсмена, а целое ядро сборной. У нас есть Всемирная федерация водных видов спорта, развивающая несколько видов спорта», — приводит слова вице-президента Всероссийской федерации плавания Александра Данилова Sakh.online.

Помимо соревнований в привычных дистанциях и возрастных категориях в рамках этапа в Южно-Сахалинске так же пройдет плавание в категории «Мастерс», где спортсмены всех возрастов: от 25 до 100 лет — смогут показать себя каждый в своей категории.