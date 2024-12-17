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Сегодня, 07:05

Лифинцев: «Довольно спокойно подошел к чемпионату мира, послевкусия не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский пловец Мирон Лифинцев поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

18-летний пловец вместе с Кириллом Пригодой, Андреем Минаковым и Егором Корнеевым завоевал золотую медаль в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м, установив мировой рекорд. Кроме того, Лифинцев, Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова победили в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м. На счету спортсмена также золото в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м, 100-метровке на спине и 50-метровке на спине.

— Как приняли коллеги на чемпионате мира?

— Нам говорили, что надо делать, что не надо.

— Ожидали такой успех?

— Ничего не ожидал. Не привык к статусу, привыкать особо не хочу.

— Что вы думали о турнире?

— Всем отвечал, старался. Сказать нечего. Довольно спокойно подошел к чемпионату. Послевкусия не было.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).

Плавание
Мирон Лифинцев
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