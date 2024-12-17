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Лифинцев: «Не мерил все пять золотых медалей чемпионата мира подряд»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский пловец Мирон Лифинцев рассказал, что планирует делать со своими золотыми медалями, завоеванными на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште

18-летний пловец в составе сборной России стал обладателем золотых медалей в эстафете 4х100 м, смешанных комбинированных эстафетах 4x50 и 4x100 м, а также 100-метровке на спине и 50-метровке на спине.

«Одна медаль пойдет Ольге Байдаловой на елку. Все медали перепутал. Не мерил все пять подряд.

Был только рад, что не давал никаких комментариев. Старался соревноваться для своего времени, несмотря на другие страны, команды. Больше лично для меня проходило. Особое волнение? Нет. Только когда приехал, был немного удивлен масштабу соревнований», — сказал Лифинцев.

Спортсмен тренируется в группе Ольги Байдаловой и Елены Кузнецовой.

Плавание
Мирон Лифинцев
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