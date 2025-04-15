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Плавание

15 апреля, 20:10

Ефимова о втором результате в полуфинале «Хорошо, что вчера плыла эстафету. Надеюсь, дальше, будет легче»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Юлия Ефимова прокомментировала свое выступление в полуфинале на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.

По итогам заплывов спортсменка показала второе время (1.07,44), уступив лишь Евгении Чикуновой (1.06,45). Чикунова стала единственной, кто пока проплыл по отборочному нормативу на ЧМ, установленному ФВВСР (1.06,69).

— Вторая дистанция, вы пока без норматива на ЧМ.

— Я уже говорила, что мне было тяжело 2-3 недели перед этим чемпионатом. Пыталась расслабиться, отпустить ситуацию. Единственный шанс здесь, как мне казалось, у меня был только на полтиннике. Но сейчас все равно, конечно, в ходе борьбы я немного раскрываюсь. Буду в финале делать все, что от меня зависит.

— Сейчас, по сравнению с вчерашним финалом на «полтиннике», самочувствие лучше?

— Сегодня чуть-чуть полегче, на самом деле. Хорошо, что вчера не отказалась проплыть эстафету. Поэтому надеюсь, что дальше будет еще легче.

— Цвет купальника играет эмоциональную, психологическую роль?

— Мне нравится (смеется). К сожалению, не успела ногти в цвет сделать, хотела оранжевые. Был бы полностью боевой раскрас, но ничего страшного, главное, чтобы ярко.

— Многие до сих пор считают, что Ефимова тренируется в США. Где вы готовились к чемпионату России?

— В Таганроге. Сначала была на шикарном сборе в Кабардинке, первый раз там побывала. Знаю, у нас сборная туда ездит, но мне не доводилось там бывать. Мне очень понравилась сама база, бассейн, называется он, по-моему, «Жемчужина моря». В общем, я была приятно удивлена, плюс, меня пустили туда с Джаспером. И это было прям вообще круто. Там, правда, была холодновато, но, тем не менее, мне очень понравилась база. Затем, как обычно, поехала на свою базу в Таганрог, где тренировалась две недели.

— Подготовку меняли?

— Экспериментируем. У нас из-за того, что я приболела, не получилось то, что планировалось. Поэтому уже импровизационно делали что-то, что могли, чтобы подвестись к чемпионату.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 13 по 18 апреля.

Юлия Ефимова
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