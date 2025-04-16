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Плавание

16 апреля, 16:14

Колесников получил нейтральный статус от World Aquatics

Сергей Ярошенко
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Пловец Климент Колесников получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает пресс-служба организации.

Ранее спортсмен стал победителем на дистанции 100 м на спине на чемпионате России по плаванию в Казани.

Таким образом, он выполнил квалификационный норматив на чемпионат мира по водным видам спорта-2025, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Первоначально турнир должен был состояться в Казани, но в 2023 году приняли решение перенести его.

Российские спортсмены допускаются к соревнованиям World Aquatics исключительно в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Плавание
Климент Колесников
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