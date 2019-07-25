Дарья Васькина: "Хотела бы поступить в Хогвартс"

Россиянка Дарья Васькина завоевала бронзу в плавании на 50 метров на спине на чемпионате мира в Кванджу. Она показала результат 27,51. 30 июля спортсменке исполнится 17 лет.

Васькина призналась, что с удовольствием бы поступила в Хогвартс (учебное заведение волшебников из вселенной "Гарри Поттера").

– Каково это в 16 лет участвовать в такой зарубе?

– У меня уже здесь был финал на 100 м, поэтому я понимала, что такое плыть в решающем заплыве.

– Вчера 19-летний Криштоф Милак побил рекорд мира Фелпса, сегодня вы с 16 попадаете на пьедестал.

– Очень рада за него. Его секунды – шок для всех. Мы, кстати, вместе выступали на юношеской Олимпиаде.

– В финале вы были самой юной по возрасту. Это как-то ощущалось?

– Только по нехватке опыта. Особенно на сотне. Волновалась, не осознавала происходящее в той мере, в которой должно быть.

– Теперь не от Насти Фесиковой, а от вас все будут ждать медалей на спине. Готовы?

– Пока сложно сказать.

– В сказки вы верите? Слышали, недавно посетили одно очень значимое для вас место.

– Да, мы были на сборе в Осаке, и я ходила в парке "Юниверсал". Не знаю, как ко всему остальному, но вот к Гарри Поттеру отношусь душевно. Я не в том возрасте, чтобы расти на его книгах – росла на фильмах. Книги прочитала уже потом. И попасть в такое место для меня – сумасшедшее счастье.

– Вам скоро в университет поступать. РГУФК или Хогвартс?

– Хогвартс! (Владимир Иванов)

Васькина завоевала бронзу в плавании на 50 метров на спине на ЧМ