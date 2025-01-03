В этом сезоне команда Арне Слота уже громила манкунианцев.

5 января состоится центральная игра 20-го тура АПЛ — «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Матч стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Майкл Оливер. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 января 2025 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали красных безоговорочными фаворитами: взять победу хозяев можно с коэффициентом 1.27, это примерно 74% вероятности результата. На выигрыш «МЮ» предложили котировку 9.50 (10%). Ничья идет за 6.10 (16%).

В первом круге «Ливерпуль» разгромил «дьяволов» на «Олд Траффорд» (3:0). Верите, что на «Энфилде» гости наберут очки? Хватайте опцию X2 за 3.75.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.63, обратный вариант — в 2.30.

Рынок на обмен голами доступен за 1.80, «обе забьют — нет» дали за 1.95.

Успех «Ливерпуля» с форой (-2) представлен за 2.10. Ф2(+2) имеется в линии за 1.75.

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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 5 января 2025 года

Красные закончили 2024-й разгромом «Вест Хэма» (5:0) и продлили серию без поражений до 23 матчей. На этом отрезке мерсисайдцы сыграли вничью лишь трижды, в 10 встречах забили 3+ мяча и столько же раз ушли с поля без пропущенных голов.

Главный тащер клуба — Мохамед Салах. Египтянин оформил 17+13 по «гол+пас» и лидирует в списке бомбардиров и ассистентов АПЛ. Если учитывать все турниры, то на счету вингера 20+17 баллов за результативность. Мо — первый игрок в истории «Ливерпуля», который забил 20 или более мячей в восьми сезонах подряд. Медиа называют Салаха главным претендентом на «Золотой мяч», но сам футболист признался, что не думает об индивидуальных наградах.

«Единственное мое желание, чтобы «Ливерпуль» выиграл лигу, и я хочу быть частью этого. Это единственное, о чем я думаю в этом сезоне. Я сделаю все возможное, чтобы команда выиграла трофей, мы движемся в правильном направлении, но есть несколько других команд, которые пытаются нас догнать, и это очень хорошие команды. Мы должны оставаться сосредоточенными, скромными, усердно работать и снова идти вперед», — заявил египтянин.

Доминик Собослаи и Мохамед Салах («Ливерпуль»). Фото Getty Images

По итогам половины сезона «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 турах — это антирекорд клуба за все время выступлений в АПЛ. «Дьяволы» впервые за 35 лет завершили календарный год ниже седьмого места — на 14-й строчке. «МЮ» встречает 2025 год в семи очках от зоны вылета, а об очищении чемпионшипом рассуждает даже главный тренер команды.

«Думаю, это возможно. Мы должны быть честными с нашими болельщиками. Это также и моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна, это немного стыдно — быть тренером «Манчестер Юнайтед» и проигрывать так много матчей. Думаю, люди устали от оправданий. Этому клубу нужна встряска», — сказал Рубен Аморим.

В последний раз «МЮ» вылетал из элитного дивизиона в сезоне-1973/74. Но нынешние результаты «дьяволов» выглядят так, словно участь клуба — действительно борьба за выживание. За месяц манкунианцы проиграли в чемпионате пять раз — впервые за 62 года. Если учитывать все турниры, то команда потерпела пять поражений — такого не случалось с 1930-го. На этом отрезке «Юнайтед» пропустил 18 голов — и это тоже антирекорд, который держался с марта 1964 года.

Харри Магуайр и Каземиро («Манчестер Юнайтед»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Из-за различных повреждений красные потеряли сразу троих защитников — Ибраиму Конате, Конора Брэдли и Джо Гомеса. У манкунианцев на больничном находятся четыре футболиста: Дэниэл Гор, Люк Шоу, Виктор Линделеф и Мэйсон Маунт.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

В первом круге мерсисайдцы смяли «дьяволов» на «Олд Траффорд» (3:0). Вопросы об исходе матча отпали уже к перерыву: Луис Диас отметился дублем на 42-й и 35-й минутах. Окончательный счет на 56-й установил Мохамед Салах.

В общей истории противостояния клубов у «МЮ» 83 победы, у «Ливерпуля» — 71. Еще 60 поединков завершились вничью. Зато красные сократили отставание по выигрышам в чемпионатах Англии — 60 против 67 в пользу манкунианцев.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Перед новым годом красные разогнались со страшной силой: три победы подряд, в каждой игре мерсисайдцы оформили 3+ гола. Встреча с «МЮ» — отличный шанс продлить серию. В четырех последних матчах «дьяволы» пропустили как минимум дважды, а в первом круге сгорели команде Слота с разгромным счетом (0:3).

Рекомендуемая ставка: «Ливерпуль» забьет больше 2.5 мяча за 1.90.

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