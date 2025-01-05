«Реал» дожал «Валенсию» и теперь может отдохнуть в Кубке. Соперник почти не побеждает даже в четвертом дивизионе

У «Депортива» одна победа в девяти последних турах.

6 января «Реал» стартует в Кубке Испании — в 1/16 финала встретится с «Депортива Минера» из четвертого дивизиона. Игра пройдет на Муниципальном стадионе Анхеля Селдрана и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Депортива Минера» — «Реал» 6 января 2025 года

Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в победе гостей: успех «бланкос» в основное время идет за 1.08, вероятность этого исхода — примерно 90%. Выигрыш хозяев можно взять за 21.0 (2%) — это наименее возможный результат. Ничья доступна с котировкой 9.20 (8%).

Проход «Депортива» в следующий раунд предложен за 11.0, этот рынок на «Реал» дан за 1.03.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили в себя только победы мадридцев:

• 3:0 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.60;

• 4:0 — за 7.00.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.69, ТМ 3.5 — за 2.11.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 2.15, опция «обе забьют — нет» доступна за 1.65.

«Депортива Минера» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 6 января 2025 года

«Реал» открыл 2025 год трудовой победой над «Валенсией» (2:1) в отложенной игре 12-го тура ла лиги. Идущий в зоне вылета соперник сдался только в самом конце: мадридцы долгое время проигрывали 0:1, но после 85-й минуты забили дважды — отличились Лука Модрич и Джуд Беллингем. При этом в целом команда Карло Анчелотти набрала неплохой ход: в последних 10 встречах во всех турнирах оформила семь побед. Правда, у «бланкос» появились проблемы в обороне — они пропустили в четырех играх подряд, в среднем на этом отрезке получая в свои ворота по два мяча.