«Реал» дожал «Валенсию» и теперь может отдохнуть в Кубке. Соперник почти не побеждает даже в четвертом дивизионе
6 января «Реал» стартует в Кубке Испании — в 1/16 финала встретится с «Депортива Минера» из четвертого дивизиона. Игра пройдет на Муниципальном стадионе Анхеля Селдрана и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Депортива Минера» — «Реал» 6 января 2025 года
Аналитики букмекерских компаний не сомневаются в победе гостей: успех «бланкос» в основное время идет за 1.08, вероятность этого исхода — примерно 90%. Выигрыш хозяев можно взять за 21.0 (2%) — это наименее возможный результат. Ничья доступна с котировкой 9.20 (8%).
Проход «Депортива» в следующий раунд предложен за 11.0, этот рынок на «Реал» дан за 1.03.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи включили в себя только победы мадридцев:
• 3:0 — за 6.00;
• 2:0 — за 6.60;
• 4:0 — за 7.00.
Тотал больше 3.5 гола идет за 1.69, ТМ 3.5 — за 2.11.
Рынок на обмен забитыми мячами дан за 2.15, опция «обе забьют — нет» доступна за 1.65.
«Депортива Минера» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 6 января 2025 года
«Реал» открыл 2025 год трудовой победой над «Валенсией» (2:1) в отложенной игре 12-го тура ла лиги. Идущий в зоне вылета соперник сдался только в самом конце: мадридцы долгое время проигрывали 0:1, но после 85-й минуты забили дважды — отличились Лука Модрич и Джуд Беллингем. При этом в целом команда Карло Анчелотти набрала неплохой ход: в последних 10 встречах во всех турнирах оформила семь побед. Правда, у «бланкос» появились проблемы в обороне — они пропустили в четырех играх подряд, в среднем на этом отрезке получая в свои ворота по два мяча.
В атаке «Реал» действует ярко. Кажется, набирает форму даже Килиан Мбаппе: уже догнал по голам лучшего бомбардира команды Винисиуса Жуниора — оба отличились по 13 раз. После тяжелого старта сезона раскрывается и Беллингем: настрелял 8+7 во всех турнирах, а из восьми предыдущих туров ла лиги он не забил лишь в одном. Винисиус же снова попал в скандал — заработал красную карточку в игре с «Валенсией» за толчок вратаря соперника и теперь получит дисквалификацию на несколько матчей.
«Команда вновь показала характер, мы никогда не переставали верить в себя. В первом тайме мы играли не лучшим образом, но во втором — гораздо лучше. Нам не повезло с пенальти и в эпизоде с отмененным голом, но мы все равно верили. Эта победа многое значит и может привести нас к титулу», — прокомментировал игру с «Валенсией» Лука Модрич.
Соперник «Реала» выступает в четвертом дивизионе — идет на восьмом месте в своей группе и вряд ли поборется за повышение. От первого места, с которого доступно прямое повышение в классе, отставание составляет уже 11 очков. Правда, до зоны плей-офф «Депортива» отделяет всего три балла. При этом «Минера» лидировала в чемпионате в восьмом и девятом турах, однако кислые результаты не позволили продолжать борьбу за первое место — в предыдущих девяти турах команда добыла лишь одну победу.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Депортива Минера» — «Реал»
О проблемах с составом хозяев нет информации. У «Реала» травмированы Давид Алаба, Эдер Милитао и Дани Карвахаль.
«Депортива Минера» — «Реал»: статистика личных встреч
Ранее команды друг с другом не встречались.
Прогноз и ставка на матч «Депортива Минера» — «Реал»
Разумеется, «Реал» — однозначный фаворит. Команда борется за чемпионство в ла лиге и в последнее время показывает классную игру в атаке: в предыдущих пяти играх во всех соревнованиях отмечалась в среднем ровно тремя голами. «Минера» не является лидером даже в четвертом дивизионе. К тому же команда находится в плохой форме — у нее одна победа в прошлых девяти турах лиги.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.76.