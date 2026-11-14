Ставки
Прогнозы
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Испания и Англия сразятся за первое место в группе. «Трем львам» нужна победа, «Красной фурии» хватит ничьей

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Англия 15 ноября 2026 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Ламин Ямаль и Джуд Беллингем в матче Англия — Испания.
Фото Global Look Press
Харри Кейн в матче Англия — Испания.
Фото Global Look Press
Джуд Беллингем и Микель Ойярсабаль в матче Англия — Испания.
Фото Global Look Press
1/3
Полтора месяца назад команда Луиса де ла Фуэнте выиграла на «Уэмбли».

15 ноября сборная Англии навестит Испанию в шестом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.
15 ноября, 22:45. Riyadh Air Metropolitano (Мадрид)
Испания
2:3
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Англия 15 ноября 2026 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали фаворитами действующих чемпионов мира. На победу испанцев дали котировку 1.70, это примерно 37% вероятности результата. Выигрыш англичан оценили в 4.60 (34%). Ничью — в 4.10 (29%).

Команда Луиса де ла Фуэнте добилась успеха в 12 матчах подряд. Считаете, что «Три льва» прервут серию? Условие Х2 предложили с коэффициентом 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант — за 2.20.

«Красная фурия» отличилась как минимум трижды в трех турах Лиги наций из пяти. Индивидуальный тотал хозяев больше двух голов можно взять за 2.20.

Испания — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 ноября 2026 года

Пиренейцы еще не теряли очки на групповом этапе: жертвами парней Луиса де ла Фуэнте стали англичане (3:2) и дважды — хорваты (4:1, 2:1) с чехами (3:1, 2:0). Испания гарантировала себе выход в плей-офф в четвертом цикле Лиги наций подряд: в трех предыдущих кампаниях сборная неизменно доходила до финала и однажды даже завоевала титул — в 2023 году.

«Красная фурия» продлила рекордную серию без поражений до 43 матчей. В последний раз команда проиграла в основное время в марте 2023 года — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. Но затем собрала 33 победы, 10 ничьих и уступила лишь в серии пенальти с Португалией в финале Лиги наций-2025 (2:2, 3:5).

Англия стартовала с поражения от Испании (2:3), но затем не оступилась ни разу: дважды расправилась с Чехией (2:0, 3:0), дважды — с Хорватией (7:0, 2:1). «Три льва» обзавелись путевкой в плей-офф Лиги наций впервые с дебютной кампании-2018/19 — тогда сборная взяла бронзу.

Британцы еще могут занять первое место в группе и провести матч 1/4 финала на своем поле — для этого команде Томаса Тухеля требуется победа на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Харри Кейн в матче Англия — Испания.
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Англия

Ламин Ямаль, Эмерик Ляпорт, Нико Уильямс и Микель Ойярсабаль пропустили выезд в Прагу, но присоединятся к команде в заключительном туре Лиги наций. У гостей нет новых потерь в составе.

Испания — Англия: статистика личных встреч

Сборные пересекались на групповом этапе в самом первом розыгрыше Лиги наций осенью 2018 года и обменялись победами на выезде: испанцы добились успеха в Лондоне (2:1), англичане — в Севилье (3:2). Две последние игры завершились в пользу «Красной фурии»: в финале Евро-2024 (2:1) и полтора месяца назад в Лиге наций (3:2).

Джуд Беллингем и Микель Ойярсабаль в матче Англия — Испания.
Фото Global Look Press

Семь остальных матчей соперников в XXI веке носили товарищеский характер. «Три льва» потерпели четыре поражения и выиграли только дважды.

Зато у британцев небольшое преимущество в общей истории противостояния — 13 побед против 12 у пиренейцев. В четырех встречах команды разошлись вничью, но в одном из случаев Англия затащила серию пенальти — в четвертьфинале Евро-1996 (0:0, 4:2).

Прогноз и ставка на матч Испания — Англия

Команды огорчили друг друга в пяти встречах подряд — каждая получилась верховой. Разборка в Мадриде тоже обещает результативный сюжет: «Три льва» отличились и пропустили в семи последних играх из 10 — во всех влетело 3+ мяча. «Красная фурия» поразила чужие ворота как минимум дважды во всех пяти матчах текущей Лиги наций, а в четырех случаях обменялась голами с соперниками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.

Смотри трансляции десятков видов спорта на сайте и в приложении FONBET! Регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
ставки
Читайте также
Последний рекорд Гретцки устоит? Скажет ли Овечкин свое слово
«Вратарь украл победу». Тарасов засушил «Тампу» и прервал неудачную серию «Детройта»
Заменим Норвегию? Сыграем «американским» составом? Пройдем группу на «технарях»? Что известно об участии России на МЧМ по хоккею
Популярное видео
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Отар Кушанашвили — в Разговоре по пятницам
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Антон Силаев получает шанс в НХЛ
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Металлург» не отпускает помощников Разина. Ситуация с МЧМ
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сербия на грани вылета из элитного дивизиона Лиги наций. Победа над Германией Клоппа подарит шанс на спасение

Германии требуется победа для выхода в плей-офф Лиги наций. Но Нидерланды еще не проигрывали при Хави