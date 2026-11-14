Испания и Англия сразятся за первое место в группе. «Трем львам» нужна победа, «Красной фурии» хватит ничьей

Прогноз и ставка на матч Лиги наций Испания — Англия 15 ноября 2026 года

Полтора месяца назад команда Луиса де ла Фуэнте выиграла на «Уэмбли».

15 ноября сборная Англии навестит Испанию в шестом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.45 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3.

15 ноября, 22:45. Riyadh Air Metropolitano (Мадрид)

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Испания — Англия 15 ноября 2026 года

Аналитики букмекерской компании FONBET назвали фаворитами действующих чемпионов мира. На победу испанцев дали котировку 1.70, это примерно 37% вероятности результата. Выигрыш англичан оценили в 4.60 (34%). Ничью — в 4.10 (29%).

Команда Луиса де ла Фуэнте добилась успеха в 12 матчах подряд. Считаете, что «Три льва» прервут серию? Условие Х2 предложили с коэффициентом 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20. Рынок «обе забьют» доступен за 1.63, обратный вариант — за 2.20.

«Красная фурия» отличилась как минимум трижды в трех турах Лиги наций из пяти. Индивидуальный тотал хозяев больше двух голов можно взять за 2.20.

Испания — Англия: прогноз и анализ матча Лиги наций 15 ноября 2026 года

Пиренейцы еще не теряли очки на групповом этапе: жертвами парней Луиса де ла Фуэнте стали англичане (3:2) и дважды — хорваты (4:1, 2:1) с чехами (3:1, 2:0). Испания гарантировала себе выход в плей-офф в четвертом цикле Лиги наций подряд: в трех предыдущих кампаниях сборная неизменно доходила до финала и однажды даже завоевала титул — в 2023 году.

«Красная фурия» продлила рекордную серию без поражений до 43 матчей. В последний раз команда проиграла в основное время в марте 2023 года — Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024. Но затем собрала 33 победы, 10 ничьих и уступила лишь в серии пенальти с Португалией в финале Лиги наций-2025 (2:2, 3:5).

Англия стартовала с поражения от Испании (2:3), но затем не оступилась ни разу: дважды расправилась с Чехией (2:0, 3:0), дважды — с Хорватией (7:0, 2:1). «Три льва» обзавелись путевкой в плей-офф Лиги наций впервые с дебютной кампании-2018/19 — тогда сборная взяла бронзу.

Британцы еще могут занять первое место в группе и провести матч 1/4 финала на своем поле — для этого команде Томаса Тухеля требуется победа на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Харри Кейн в матче Англия — Испания. Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Англия

Ламин Ямаль, Эмерик Ляпорт, Нико Уильямс и Микель Ойярсабаль пропустили выезд в Прагу, но присоединятся к команде в заключительном туре Лиги наций. У гостей нет новых потерь в составе.

Испания — Англия: статистика личных встреч

Сборные пересекались на групповом этапе в самом первом розыгрыше Лиги наций осенью 2018 года и обменялись победами на выезде: испанцы добились успеха в Лондоне (2:1), англичане — в Севилье (3:2). Две последние игры завершились в пользу «Красной фурии»: в финале Евро-2024 (2:1) и полтора месяца назад в Лиге наций (3:2).

Джуд Беллингем и Микель Ойярсабаль в матче Англия — Испания. Фото Global Look Press

Семь остальных матчей соперников в XXI веке носили товарищеский характер. «Три льва» потерпели четыре поражения и выиграли только дважды.

Зато у британцев небольшое преимущество в общей истории противостояния — 13 побед против 12 у пиренейцев. В четырех встречах команды разошлись вничью, но в одном из случаев Англия затащила серию пенальти — в четвертьфинале Евро-1996 (0:0, 4:2).

Прогноз и ставка на матч Испания — Англия

Команды огорчили друг друга в пяти встречах подряд — каждая получилась верховой. Разборка в Мадриде тоже обещает результативный сюжет: «Три льва» отличились и пропустили в семи последних играх из 10 — во всех влетело 3+ мяча. «Красная фурия» поразила чужие ворота как минимум дважды во всех пяти матчах текущей Лиги наций, а в четырех случаях обменялась голами с соперниками.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.05.

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