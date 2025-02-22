22 февраля Андрей Рублев сразится за первый в этом сезоне трофей — в финале Дохи ему будет противостоять британец Джек Дрейпер. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она будет показана на YouTube-канале и на сайте BBTennis. Счет личного противостояния — 3:0 в пользу Рублева.

Впрочем, фаворитом предстоящего финала считается Дрейпер. Его успех в букмекерской компании FONBET котируется за 1.80, что примерно 56% вероятности исхода. Триумф российского теннисиста идет за 2.05 (44%).

Поставить на победу Рублева с форой (+2.5) гейма можно за 1.58, за 1.93 идет выигрыш Джека с форой (-1.5).

Тотал больше 24.5 гейма доступен за 1.93, ТМ 24.5 — за 1.77. Либо присмотритесь к ТБ 25.5 за 2.10 или ТМ 25.5 за 1.65.

Если Андрей выиграет хотя бы одну партию, сыграет пари за 1.42. Однако наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Дрейпера за 2.87.

Прогноз и ставка на матч Джек Дрейпер — Андрей Рублев

Рублев ведет в противостоянии с Дрейпером 3:0, но все эти встречи случились еще до расцвета британца. Сейчас он играет значительно мощнее, классно подает и способен выдержать агрессию российского теннисиста.

Андрей в Дохе вроде бы поправился: после нескольких болезненных поражений нашел свою игру и на этом турнире прошел четырех классных соперников: Бублика, Боржеша, Де Минора и Оже-Альяссима. Двух последних он победил на решающем тай-брейке. Дрейпер также победил Берреттини и Легечку в трех партиях.

Думаю, финал будет не менее упорным, чем предыдущие встречи россиянина и британца.

Рекомендуемая ставка: три сета в матче за 2.15.

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