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23 февраля 2025, 06:15

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: красные не побеждали на «Этихаде» в АПЛ больше девяти лет

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 23 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

23 февраля «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» закроют программу 26-го тура чемпионата Англии. Матч состоится на стадионе «Этихад». Главный судья Энтони Тэйлор даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. В России легально не транслируют АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур.
23 февраля 2025, 19:30. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
0:2
Ливерпуль

Аналитики сомневаются в победе «горожан»: на этот исход предложили котировку 3.00, что составляет около 33% вероятности. Успех «Ливерпуля» оценили в 2.20 (42%), ничью — в 4.00 (25%).

Тотал больше трех мячей дали с коэффициентом 1.60, ТМ 3 — за 2.30.

Если допускаете, что клубы обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.40, обратный вариант доступен за 2.90.

Выигрыш «Сити» с форой (0) идет за 2.20. Этот же рынок на красных представлен за 1.68.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

В последний раз мерсисайдцы победили на «Этихаде» в АПЛ больше девяти лет назад — в ноябре 2015 года (4:1). После этого красные выиграли в Манчестере лишь однажды — в апреле 2018-го в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:1). В обоих матчах соперники огорчили друг друга и пробили верх по голам. Воскресная встреча тоже обещает результативный сценарий. Противостояние с мадридским «Реалом» в очередной раз указало на огромные проблемы «горожан» в обороне. «Ливерпуль» тоже шатает: команда Арне Слота не выиграла в двух предыдущих турах чемпионата из трех и пропустила в них по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.70.

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