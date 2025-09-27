27 сентября в 17.15 по московскому времени в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоится матч седьмого тура ла лиги, в котором «Атлетико» примет «Реал». Игру на 70-тысячном стадионе обслужит арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.

27 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды Хаби Алонсо можно поставить с коэффициентом 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.10 (32%).

На то, что «матрасники» не уступят в предстоящем матче, выставлен коэффициент 1.58. В девяти из 10 последних встреч «Атлетико» не проиграл в основное время.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен голами можно взять за 1.60, обратный исход — за 2.30.

Если «Реал» забьет больше одного раза, сыграет пари за 2.08. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

«Реал» грандиозен на старте сезона — выиграл все семь матчей, включая встречу с «Марселем» в Лиге чемпионов. Причем если в первых турах ла лиги «бланкос» побеждали на тоненького, то теперь с каждым матчем их превосходство над соперниками становится все более явным. Шикарен Мбаппе, который в семи играх забил девять мячей.

«Атлетико» и близко не так хорош: команда Симеоне потеряла уже девять очков в чемпионате Испании и уступила «Ливерпулю» (2:3) в ЛЧ. Несколько игр были вытащены благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков, например Альваресу. Но против «Реала» нужно здорово сыграть именно коллективно, что «Атлетико» пока не удается. Думаю, в этом матче результат удивительным не будет.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.37.

