Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

27 сентября, 14:35

«Атлетико» — «Реал»: команда Алонсо выбьет 7 из 7 на старте сезона ла лиги

Прогноз на матч ла лиги «Атлетико» — «Реал» 27 сентября 2025 года

27 сентября в 17.15 по московскому времени в Мадриде на стадионе «Метрополитано» состоится матч седьмого тура ла лиги, в котором «Атлетико» примет «Реал». Игру на 70-тысячном стадионе обслужит арбитр Хавьер Альберола Рохас.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
27 сентября, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:2
Реал

Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Реал» фаворитом матча. На победу команды Хаби Алонсо можно поставить с коэффициентом 2.37, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.60 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.10 (32%).

На то, что «матрасники» не уступят в предстоящем матче, выставлен коэффициент 1.58. В девяти из 10 последних встреч «Атлетико» не проиграл в основное время.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен голами можно взять за 1.60, обратный исход — за 2.30.

Если «Реал» забьет больше одного раза, сыграет пари за 2.08. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 1.75.

Маркиньос (&laquo;Спартак&raquo;).«Спартак» победил в первом же матче после дисквалификации Станковича. Визит «Пари НН» — шанс на продление серии

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

«Реал» грандиозен на старте сезона — выиграл все семь матчей, включая встречу с «Марселем» в Лиге чемпионов. Причем если в первых турах ла лиги «бланкос» побеждали на тоненького, то теперь с каждым матчем их превосходство над соперниками становится все более явным. Шикарен Мбаппе, который в семи играх забил девять мячей.

«Атлетико» и близко не так хорош: команда Симеоне потеряла уже девять очков в чемпионате Испании и уступила «Ливерпулю» (2:3) в ЛЧ. Несколько игр были вытащены благодаря индивидуальному мастерству отдельных игроков, например Альваресу. Но против «Реала» нужно здорово сыграть именно коллективно, что «Атлетико» пока не удается. Думаю, в этом матче результат удивительным не будет.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» за 2.37.

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Реал
Читайте также
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • sdf_1

    Аналитики букмекерской компании FONBET считают «Реал» фаворитом матча. ---------------------- Хреновые у вас аналитики

    27.09.2025

    • «Реал» — «Эспаньол»: каталонцы не побеждали на «Сантьяго Бернабеу» почти 30 лет

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: каталонцы вынудят соперника обороняться и фолить