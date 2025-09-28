Ставки
28 сентября, 15:45

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: каталонцы вынудят соперника обороняться и фолить

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Реал Сосьедад» 28 сентября 2025 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

28 сентября в седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Реал Сосьедад». Встреча состоится на Олимпийском стадионе и начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на сайте match.tv и на телеканале «Матч! Футбол 2» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Алехандро Хосе Эрнандес.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
28 сентября, 19:30. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал Сосьедад

Аналитики букмекерской компании FONBET не сомневаются в победе каталонцев. Их успех оценен коэффициентом 1.30, вероятность данного исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 5.90 (17%), триумф «Реал Сосьедад» — за 10.5 (6%).

На то, что гости не уступят (Х2), можно поставить за 3.55. А на их выигрыш с форой (+1.5) — за 2.10.

Эксперты убеждены, что матч получится результативным: ТБ 3.5 идет за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.93.

Вариант «обе забьют» выставлен в линии за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

Неплохой коэффициент на то, что «Сосьедад» допустит минимум на четыре нарушения больше, чем соперник — 1.87.

Букайо Сака.Мерсон пророчил «Арсеналу» вылет из гонки за титул перед игрой с «Ньюкаслом». Но «Ливерпуль» проиграл

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

«Барселона» — явный фаворит матча даже с учетом потерь некоторых ключевых игроков, таких как Рафинья и Гави. Даже заявка каталонцев и возвращение в состав Ямаля никак не должны сказаться на результате — команда Флика по игре сейчас на голову сильнее басков.

Учитывая домашний характер встречи, хозяева будут весь матч держать соперника в напряжении. Тому придется много обороняться, в том числе с применением грязных приемов. Только в двух из семи последних матчей в Каталонии «Реал Сосьедад» получал меньше трех желтых карточек за игру — на этот раз шансы на данный исход так же будут высоки.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» и больше 2.5 желтых карточек у соперника за 2.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
