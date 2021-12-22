22 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги «Лестер» отправится в гости к «Ливерпулю». Матч состоится на стадионе «Энфилд». Начало в 22.45. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

22.12.2021 | Ливерпуль — Лестер

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — считает команду Клоппа фаворитом встречи. Поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.63 — это примерно 59% вероятности. Успех «Лестер Сити» идет за 5.10 (19%), а ничья в матче доступна за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Лестера» потенциальная выплата составит 5100 рублей, а прибыль — 4100 рублей.

Ф1(-1) идет за 2.10, а Ф2(+1) — за 1.79.

В линии БЕТСИТИ можно выбрать один из множества вариантов тотала голов в матче, например:

— тотал больше 2.5 идет за 1.60, а ТМ 2.5 — за 2.34;

— тотал больше 3 идет за 2.00, а ТМ 3 — за 1.87;

— тотал больше 3.5 идет за 2.50, а ТМ 3.5 — за 1.53;

— тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.21.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Поставить на то, что в матче будет и пенальти, и удаление, можно за 11.0.

Уверены, что соперники быстро откроют счет? Поставить на гол с 1-й по 15-ю минуту можно с коэффициентом 3.00.

Ждете, что в матче будет волевая победа?

Сделать ставку на волевую победу «Ливерпуля» можно за 7.50. Аналогичный исход в пользу соперника оценивается котировкой 23.0.