22 декабря в 1/4 финала Кубка английской лиги пройдет лондонское дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма». Матч состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 22.45. Трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч Футбол 3».

22.12.2021 | Тоттенхэм - Вест Хэм

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Тоттенхэм». На успех клуба Антонио Конте можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (30%), а победа «Вест Хэма» есть в линии за 3.20 (28%).

Ф1(-1) идет за 3.40, а Ф2(+1) — за 1.32.

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» потенциальная выплата составит 2300.

Ставку «Вест Хэм» не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы «Тоттенхэма» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Вест Хэм» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 7.70.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.30.

— ТМ 1.5 — 3.30;

— обе забьют: нет — 1.98;

— точный счет: 3:1 — 18.0.