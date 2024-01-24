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Сегодня, 14:15

«Бавария» — «Унион»: где смотреть матч бундеслиги 24 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Бавария» — «Унион» 24 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Global Look Press

24 января в отложенной игре 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» примет столичный «Унион». Встреча на «Альянц Арене» стартует в 22.30 по московскому времени по свистку арбитра Франка Вилленборга. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 3» начнется в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
24 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б

У гостей крайне мало шансов увезти очки из Мюнхена, считают аналитики. На успех «Баварии» предложен коэффициент 1.19, что соответствует 83% вероятности результата. Ничья оценена в 8.00 (11%), триумф «Униона» — в 15.0 (6%).

Берлинская команда не выиграла в семи выездах бундеслиги подряд. Поставить на то, что на «Альянц Арене» гости хотя бы не уступят, можно за 5.22.

Сыграть на победу парней Томаса Тухеля с форой (-2) предложено за 1.81.

На обмен меткими попаданиями доступна котировка 2.06, обратный рынок идет за 1.77. Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.00, ТМ 3.5 — в 1.83.

Лучшие шансы стать автором взятия ворот у Харри Кейна. На точный выстрел англичанина предложено поставить за 1.50.

Самый вероятный итог поединка — 2:0 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 6.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
Бундеслига
0
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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 24 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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