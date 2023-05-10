«Евровидение»-2023: прогноз и коэффициенты на второй полуфинал конкурса
11 мая в британском Ливерпуле на «Ливерпуль Арене» состоится второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение», по итогам которого определятся 10 участников гранд-финала. Они составят компанию десяти триумфаторам первого полуфинала, а также странам «Большой пятерки» и победителю прошлогоднего конкурса. В 2022-м триумфатором стала Украина.
Список участников второго полуфинала выглядит следующим образом:
Дания, Reiley — Breaking My Heart;
Армения, Brunette — Future Lover;
Румыния, Theodor Andrei — D.G.T. (Off and On);
Эстония, Alika — Bridges;
Бельгия, Gustaph — Because Of You;
Кипр, Andrew Lambrou — Break A Broken Heart;
Исландия, Dilj? — Power;
Греция, Victor Vernicos — What They Say;
Польша, Blanka — Solo;
Словения, Joker Out — Carpe Diem;
Грузия, Iru — Echo;
Сан-Марино, Piqued Jacks — Like An Animal;
Австрия, Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar;
Албания, Albina & Familja Kelmendi — Duje;
Литва, Monika Linkyt? — Stay;
Австралия, Voyager — Promise.
Букмекеры считают фаворитом второго полуфинала австрийский поп-дуэт Теодоры Шпирич и Селины-Марии Эдбауэр. На их проход в решающий раунд предложен коэффициент 1.02. За чуть большие 1.082 доступен успех прогрессив-метал-группы Voyager из Австралии. Также без финала вряд ли останется 22-летняя армянская певица Элен Еремян, выступающая под псевдонимом Брюнет. Ее триумф оценен в 1.10.
В топ-10, по мнению аналитиков, войдут Кипр (1.125), Литва (1.144), Грузия (1.168), Словения (1.20), Греция и Бельгия (обе — по 1.40), а еще Дания (1.57).
Отсеяны, как считают эксперты, будут Эстония (1.616), Польша (1.80), Албания (2.375) и Исландия (3.00). Главными аутсайдерами назначены Румыния (6.50) и Сан-Марино (7.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6