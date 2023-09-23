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Сегодня, 01:15

«Амур» — СКА: где смотреть матч КХЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Амур» — СКА 23 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Степан Фальковский.
Фото Global Look Press

23 сентября СКА в КХЛ сыграет с «Амуром». Встреча пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-сервисе «Кинопоиске». Трансляция стартует в 9:50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают СКА фаворитом игры. На победу команды Романа Ротенберга в основное время выставлен коэффициент 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (22%), успех «Амура» — за 3.30 (30%).

Хабаровчане не проиграли армейцам два из трех последних матчей. Вариант 1Х предложен за 1.80.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что СКА забьет минимум трижды, котировка — 1.97. На две шайбы «Амура» — 1.56.

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Выигрыш СКА с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.63, «Амура» — в 2.34.

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«Монако» — «Ницца»: прогноз на матч лиги 1 22 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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