23 сентября СКА в КХЛ сыграет с «Амуром». Встреча пройдет на «Платинум Арене» в Хабаровске и начнется в 10.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-сервисе «Кинопоиске». Трансляция стартует в 9:50 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают СКА фаворитом игры. На победу команды Романа Ротенберга в основное время выставлен коэффициент 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья идет за 3.95 (22%), успех «Амура» — за 3.30 (30%).

Хабаровчане не проиграли армейцам два из трех последних матчей. Вариант 1Х предложен за 1.80.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.90, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что СКА забьет минимум трижды, котировка — 1.97. На две шайбы «Амура» — 1.56.

Выигрыш СКА с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.63, «Амура» — в 2.34.

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