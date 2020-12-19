Большунов на КМ в Дрездене. Двойная победа или мимо подиума?

Чего ждать от выступления россиян на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене.

Сегодня в Дрездене стартует последний предрождественский этап Кубка мира. После него лыжники возьмут паузу в 11 дней, чтобы вернуться уже 1 января — на многодневке «Тур де Ски». Главным фактором предстоящих стартов, помимо отсутствия зрителей из-за карантинных мер, увы, остается неявка сборных Норвегии, Швеции и Финляндии. Все они на фоне ковидофобии пока соревнуются в своих странах. Более того, на первую женскую гонку не заявлена новый лидер Кубка мира Рози Бреннан. 32-летняя американка поразила всех двумя победами на предыдущем этапе в Давосе, но вместо выступления в Дрездене, где она была бы несомненным фаворитом, собирается проводить онлайн-семинар.

Организаторы пока не дали внятных объяснений по поводу отсутствия Бреннан, но в последнее время удивить нас чем-то уже нереально. Хотя изначально главной задачей дрезденского этапа Кубка мира было именно удивлять — смелыми экспериментами, меняющими современные лыжи и делающими их более привлекательными для массового зрителя. Так, в прошлом сезоне в рамках этапа (он проходил после «Тур де Ски» в январе) состоялись забеги лыжников на 100 метров. Правда, в них участвовала не элита, но все равно выглядело забавно. Увы, на сей раз потуги с суперспринтом в отсутствие публики смысла не имеют.

Тесно и без скандинавов

Основная трасса для Кубка мира в Дрездене — без особых сюрпризов в виде спусков и подъемов, и это не очень здорово для лидера нашей сборной Александра Большунова. Безусловно, ему больше подошел бы забег классикой на дистанции со сложным профилем. Но календарь составлен так, что второй этап подряд лыжникам придется бежать только коньковые гонки. Будь сейчас в деле Йоханнес Клебо, не обошлось бы без разговоров о том, что Международная федерация играет на стороне норвежца. Но лучший спринтер планеты смотрит Кубок мира по телевизору, и задача Большунова сейчас — как можно дальше оторваться от главного конкурента в общем зачете Кубка мира.

Правда, шансов на первое место в личной гонке у Александра в Дрездене, если верить статистике, немного даже без скандинавов. Вообще, за всю взрослую карьеру в активе у Большунова всего одна победа в спринте на Кубке мира — в знаменитом забеге классикой в Руке в 2018-м, когда Клебо решил, что уже победил, бросил работать, а россиянин воспользовался расслабленностью соперника. Но и без Клебо в Дрездене будет хватать более искушенных спринтеров, чем россиянин. Например, у победителя Давоса итальянца Федерико Пеллегрино — 13 первых мест в коньковых спринтах на этапах Кубка мира и еще титул чемпиона мира-2017 в этой дисциплине.

Контактная гонка

Помимо Пеллегрино, в Дрездене заявлен прошлогодний победитель обеих гонок этого этапа француз Люка Шанава — он боролся бы за золото и в Давосе, если бы не упал в четвертьфинале. Правда, в прошлом году дрезденский этап проходил сразу после «Тур де Ски», и туда не приехали ни Большунов, ни Устюгов, ни Клебо. Так что триумф Шанава в январе 2020-го во многом условный. Тем не менее сейчас Большунова потенциально способны опередить и Шанава, и Рено Жей, и Ришар Жюв, и Франческо де Фабиани, и Эндрю Янг, и Глеб Пятых. В такой компании на плоской трассе Александру можно и на подиум не попасть, и даже мимо финала пролететь, если попасть в сильный забег в четвертьфинале или полуфинале.

Больше шансов на золото у Большунова в коньковом командном спринте в воскресенье, особенно если он побежит его в паре с Глебом Пятых. Правда, есть еще сильные итальянцы, французы и даже британцы. Но здесь, во всяком случае, нет несомненных фаворитов, которыми в личной гонке являются Пеллегрино и Шанава. Вообще, именно дуэль этих спринтеров — главная интрига дрезденского этапа. Но это, конечно, не значит, что Александр проиграет им в одну калитку. Это контактная гонка — случиться может всякое, и бороться необходимо до конца.

Что касается женского забега, то здесь без скандинавок и без Бреннан есть хороший шанс на первую победу в сезоне у Натальи Непряевой и Юлии Ступак. Правда, огромные надежды на успех и у словенки Анамарии Лампич, которая была в Дрездене второй в прошлом сезоне и проиграла в Давосе лишь Бреннан. Также на высокие места будут претендовать американки Софи Кэлдуэлл и олимпийская чемпионка Джесси Диггинс. Есть в заявке и сильная швейцарка Надин Фэндрих, которую Непряева опередила на миллиметры в борьбе за подиум неделю назад. Как бы то ни было, шансов на первое место в субботней личной гонке у наших девушек, возможно, даже больше, чем у мужчин.

Расписание этапа в Дрездене в сезоне-2020/2021

19 декабря, cуббота

Индивидуальный спринт (C)

Квалификация 13:00 мск

Финалы 15:30 мск

20 декабря, воскресенье

Командный спринт, свободный стиль

Полуфиналы 14:30 мск

Финалы 15:30 мск

Телетрансляция на каналах Матч-ТВ и Евроспорт

Состав сборной России:

Мужчины

Александр Большунов

Артем Мальцев

Глеб Ретивых

Александр Терентьев

Антон Тимашов

Ермил Вокуев

Женщины

Наталья Непряева

Юлия Ступак

Татьяна Сорина

Христина Мацокина

Наталья Мекрюкова

Победители этапа в Дрездене в сезоне 2019/2020

Индивидуальный спринт (С)

Мужчины

1. Люка Шанава (Франция)

2. Синдре Бьорнестад Скар (Новегия)

3. Юхан Хэггстрем (Швеция)

Женщины

1. Линн Сван (Швеция)

2. Анамария Лампич (Словения)

3. Майя Дальквист (Швеция)

Командный спринт (С)

Женщины

1. Майя Дальквист / Линн Сван (Швеция)

2. Лориен ван дер Граафф / Надин Фэндрих (Швейцария)

3. Эвелина Сеттлин / Линн Семскар (Швеция)

Мужчины

1. Рено Жей / Люка Шанава (Франция)

2. Маркус Грате / Юхан Хэггстрем (Швеция)

3. Андрей Краснов / Глеб Ретивых (Россия)